В Новосибирской области будут увеличены темпы вакцинации и усилены проверки масочного режима

На особом контроле областных властей находится организация вакцинации населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 июня, в правительстве Новосибирской области обсудили меры противодействия коронавирусу. Заместитель Губернатора Сергей Сёмка поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в развлекательных, досуговых центрах и на культурно-массовых мероприятиях. Массовые проверки соблюдения масочного режима ждут развлекательные центры и концертные площадки.

- К сожалению, показатели заболеваемости в настоящее время не снижаются. Соблюдение дистанции и масочного режима вызывает беспокойство прежде всего в развлекательных центрах, в том числе для семейного, детского досуга, – подчеркнул Сергей Сёмка.

В течение недели региональный минпромторг совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области организовал 92 рейда: проверили 84 объекта в 5 торговых центрах и 8 субъектов в лофт-парке «Подземка». Роспотребнадзор возбудил 2 административных дела по ст. 6.6 КоАП РФ: нарушители были на территории лофт-парка, работу одной из организаций приостановили.

В целях профилактики распространения коронавируса на особом контроле областных властей находится организация вакцинации населения против COVID-19. В настоящее время в Новосибирской области действует 100 пунктов вакцинации, сформированы 87 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому. Полный курс завершили более 241 тысячи человек.

По итогам совещания под руководством первого вице-губернатора Юрия Петухова главам администраций поручено усилить разъяснительную работу среди руководителей предприятий, организовать работу с управляющими компаниями, ветеранскими организациями и трудовыми коллективами.