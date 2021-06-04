Пробки в Новосибирске на вечер 4 июня 2021 года: сложно проехать на Димитровском мосту

Пробки достигли 7 баллов. Фото: Андрей КАРА

Пробки в Новосибирске на вечер 4 июня 2021 года сковали город. Как сообщает сервис «2GIS» загруженность дорог уже достигла 7 баллов.

На левый берег невозможно уехать. Заторы образовались на Димитровском мосту до самой площади Труда. Далее пробка поворачивает на улицу Станционная и длится до остановки «Завод. им. Кузьмина». От площади Сибиряков-Гвардейцев сложно проехать в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и до улицы Немировича-Данченко. Так же на площади Кирова автомобилистам придется долго стоят на улице Петухова в сторону улицы Хилокской.

На правом берегу перегружена улица Фабричная до станции метро «Речной вокзал». Так же затор образовался на Ипподромском шоссе, улице Советская и Гоголя. Начиная от площади Калинина в сторону метро «Красный проспект» длится пробка по одной из главных улиц Новосибирска.

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