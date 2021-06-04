«Я уже с ним распрощалась»: полицейские вернули сибирячке кроссовер, украденный четыре года назад

Сибирячке вернули украденную машину через три года. Фото: стоп-кадр

Полицейские вернули сибирячке машину, которую у нее угнали четыре года назад. Это произошло 3 февраля 2017 года. Новый кроссовер «Тойота Рав-4» украли из-под окон дома, где жила женщина.

— Она вечером припарковала машину, а с утра не смогла ее завезти с брелока, чтобы прогреть, выглянула во двор, а автомобиль исчез. Поиски ни к чему не привели. А в этом году полицейские установили, что автомобиль может находиться на территории республики Алтай. Туда были командированы оперативник и следователь. Экспертиза показала, что это автомобиль, который украли у женщины в Новосибирске 4 года назад, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячка поблагодарила полицейских.

— Когда увидела пустое место на парковке, я глазам, конечно, не поверила, потом смирилась, было грустно, успела с машиной уже распрощаться, а тут такое… — прокомментировала взволнованная автовладелица.

На днях женщине вручили ключи от машины.

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