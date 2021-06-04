Врачебную амбулаторию в Верх-Туле откроют до конца 2021 года

Работы в Верх-Туле идут с опережением графика. Фото: правительство Новосибирской области.

В селе Верх-Тула ускоренными темпами ведется строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром и станцией скорой медицинской помощи. Возведение современного медицинского комплекса проходит под контролем Правительства Новосибирской области. Там побывали министр строительства региона Иван Шмидт и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, в Верх-Туле создают полноценный социальный кластер. Там уже появился детский сад на 240 воспитанников, теперь на прилегающих площадках строятся новая школа на 1100 мест и врачебная амбулатория, рассчитанная на 250 посещений в смену (180 посещений для взрослого отделения, и 70 – для детского). Там будут дневной стационар, взрослое и детское отделения, женская консультация, отделение лучевой диагностики, физиотерапевтическое и эндоскопическое отделения.

- Это отличный пример комплексного подхода к освоению территории. Строительство социальных объектов, безусловно, стимулирует развитие и жилищного строительства на данной площадке. Мы планируем, что ввод новой школы и врачебной амбулатории состоится к концу 2021 года. Амбулатория в Верх-Туле – объект долгожданный для жителей села, – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Проект, по которому возводится врачебная амбулатория в с. Верх-Тула, в Новосибирской области применяется впервые. Он предполагает строительство корпуса поликлиники, здания станции скорой медицинской помощи с крытой стоянкой и газовой котельной.

- Амбулатория в селе Верх-Тула стала первым объектом, который мы начали строить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области. Это будет полноценное медучреждение со всем необходимым, полностью соответствующее современным требованиям. Где будут принимать и терапевты, и педиатры, и узкие специалисты, – отметил Константин Хальзов.

Важный момент: объект строится по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области».