«Я их не брошу, они мои дети»: на трассе под Новосибирском застрял пенсионер, ехавший из Магадана с семью собаками

Под Новосибирском на трассе застрял грузовик с 70-летним пенсионером и семью собаками. Фото: предоставлено героем публикации

Пенсионер из Магадана застрял на старом грузовике под Новосибирском. И все бы ничего, но с собой у пожилого мужчины аж семь собак. Он не может их оставить. При этом у него закончились деньги, еда и вода. Известно, что пенсионер пытался добраться до Донецка, там у него все родные. А машина досталась от погибшего друга. Вот только на трассе техника подвела. В самый неподходящий момент автомобиль сломался. Мимо проезжавший местный житель обнаружил грузовик на обочине и решил помочь горе-путешественнику.

Сначала сибиряк приметил собак, толпившихся под грузовиком. Мужчина подумал, что они бездомные. Однако из грузовика вышел 70-летний мужчина, хозяин и машины, и животных.

— С автомобилем прямо беда, он у него не заводится. Я сам механик, на днях собираюсь посмотреть машину, — рассказал Сибкрай.ru 63-летний Александр.

Александр предлагал Анатолию пристроить животных в новосибирские приюты. Однако 70-летний мужчина отказывается — говорит, они «его дети».

Пока 70-летний Анатолий остается возле заброшенного поста ДПС на станции Мочище вместе со своими собаками.

— Он хороший и добрый человек. Весь хлеб, который я ему привез, он скормил собакам,- поделился неравнодушный новосибирец.

Сразу несколько новосибирцев решило помочь пенсионеру, узнав о его истории. Привезли ему продукты, воду и деньги. Нашлись и те, кто пытается починить грузовик пожилого мужчины. Сам путешественник приятно удивлен отзывчивостью сибиряков.

Если вы можете помочь 70-летнему путешественнику, звоните по телефону 8-913-777-21-77.

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