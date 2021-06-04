«Не работают светофоры и банкоматы»: Академгородок остался без света и воды

Часть домов в Академгородке остались без света и воды. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 4 июня, Академгородок остался без воды и света. Об этом сообщили жители Советского района Новосибирска.

— Не работают светофоры и банкоматы, — рассказали новосибирцы.

На самом деле, информационная система «Мой Новосибирск» сообщает, что часть домой в Академгородке остались без света и воды.

— Произошла авария на подстанции «Академическая», вся верхняя зона Академгородка без воды и света, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении энергетики и водоснабжения» СО РАН.

Аварию устраняют специалисты «Горэлектросетей». Планируется, что свет и вода вернутся в дома жителей к 11 часам.

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