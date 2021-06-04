«Не работают светофоры и банкоматы»: Академгородок остался без света и воды

Часть домов в Академгородке остались без света и воды.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В пятницу, 4 июня, Академгородок остался без воды и света. Об этом сообщили жители Советского района Новосибирска.
— Не работают светофоры и банкоматы, — рассказали новосибирцы.
На самом деле, информационная система «Мой Новосибирск» сообщает, что часть домой в Академгородке остались без света и воды.
— Произошла авария на подстанции «Академическая», вся верхняя зона Академгородка без воды и света, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении энергетики и водоснабжения» СО РАН.
Аварию устраняют специалисты «Горэлектросетей». Планируется, что свет и вода вернутся в дома жителей к 11 часам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер