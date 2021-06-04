Пробки в Новосибирске на утро 4 июня 2021 года: трудно проехать по улице Станционной

В Новосибирске пробка сковала движение на улице Станционной. Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 4 июня 2021 года осложнили проезд по улице Станционной. Об этом сообщают водители в «2ГИС». Также затор образовался на улице Невельской и Широкой.
На улице Титова из-за неполадки со светофором образовался затор.
На правом берегу трудно проехать по улице Большевистской в районе «Речного вокзала». Небольшая пробка образовалась на улице Волочаевская при пересечении с проспектом Дзержинского. Также скопились машины на улице Фрунзе при выезде с кольца. Там на проезжей части ведутся ремонтные работы.
В целом по городу уровень пробок достиг 5 баллов.
Синоптики предупредили об ухудшении погода. В ближайшие дни по прогнозу будет дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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