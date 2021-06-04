Погода в Новосибирске на 4 июня 2021 года: порывы ветра достигнут 17 метров в секунду

В городе подует сильный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 4 июня 2021 года будет ветреной и прохладной. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус.

— Ближе к вечеру на улице похолодает до +6...+8 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 17 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Судя по сайту «Яндекс. Погода» в течение всего дня будет идти дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, а к вечеру опустятся до +8...+9 градусов. Ветер будет дуть севверный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-743 миллиметра ртутного столба.

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