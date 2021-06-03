«Когда в голове опилки»: новосибирские школьники, колотившие щит, позабавили соцсети

Школьники били рекламный щит руками и ногами. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске школьники, прогуливающиеся по улице Пархоменко, устроили спаринг с рекламным щитом. Это сняла камера уличного видеонаблюдения. Инцидент произошел 29 мая.

Чуть позже ролик попал в соцсети.

На кадрах видно, как парни соревнуются, кто круче покажет прием рукой или ногой. Когда ребятам надоело игру с щитом, они продолжили прогулку.

— Когда в голове опилки, — прокомментировали подписчики группы «АСТ-54», в которой опубликовано видео.

— Неправильно бью, пятку не докручивают, — вмешались «эксперты».

— А если бы щит обратно отпружинил?

Менее чем за час ролик набрал 19 тысяч просмотров.

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