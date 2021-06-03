«Пузико греют»: новосибирский зоопарк показал забавное видео с лемурами

Лемуры из новосибирского зоопарка позабавили новосибирцев. Фото: стоп-кадр

Новосибирский зоопарк показал забавное видео с лемурами. На кадре стайка животных, которые синхронно то замирают, то озираются по сторонам. На крыше кормушки сидит вожак, за которым все остальные повторяют движения. Животные сидят на солнце на задних лапах, и казалось бы, совсем отрешены от реального мира. За сутки ролик посмотрели более пяти тысяч человек.

— Они в дзене, — прокомментировали видео подписчики.

А кто-то предположил, что животные попросту загорают.

— Пузико греют, — подписали видео новосибирцы.

Ролик доставил массу положительных эмоций зрителям. В зоопарке отметили, что этим видео хотели пожелать новосибирцам хорошего настроения.

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