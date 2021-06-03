«Дочка громко плакала»: сибирячку с ребенком зажало в дверях автобуса

В Новосибирске водитель автобуса не заметил выходящих из салона маму с ребенком и закрыл дверь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Ксении и ее 7-летней дочери поездка на автобусе № 98 едва не закончилась трагедией. Со слов сибирячки, их зажало в дверях, когда они выходили на своей остановке. Все произошло на улице Доватора в Дзержинском районе Новосибирска.

— Я держала дочку за руку. Она одной ногой уже была на земле, а я еще спускалась. В этот момент двери начали закрываться и автобус начал двигаться. Я так испугалась, будто в страшном сне оказалась. Громко закричала: «Остановись! Что со всем уже!». Дочка громко плакала. Я подошла к водителю и покрутила у виска. Он зажмурил глаза и дал понять, что ему стыдно, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Водитель не заметил, что мама с дочкой не успели выйти из общественного транспорта. Со слов сибирячки, она настолько испугалась, что дальше не хотела выяснять отношения с водителем автобуса.

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