Полицейские поймали в Сибири крупную банду, сбывавшую наркотики через интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области следователи возбудили уголовное дело в отношении крупной группировки, продающей наркотики через Интернет. Они сбывали запрещенные вещества на территории нескольких регионов РФ, в том числе и в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Известно, что неустановленный организатор разработал схему сбыта наркотиков через тайники в интернет-магазине «Сапоги скороходы» на сайте «Hydra». Преступная деятельность охватывала несколько российских регионов. Руководитель группировки также установил внутри ОПГ правила поведения, которые должны были соблюдать участники. Кроме того, он контролировал деятельность наркокурьеров, осуществляющих сбыт запрещенных веществ. В группировку вошли несколько человек: каждому из них руководитель присвоил роли и ряд обязанностей. Они согласились на все добровольно с целью получения дохода, — уточнил источник.

Известно, в настоящий момент главу группировки устанавливают. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Некоторых участников ОПГ уже задержали. Так, в отношении шести злоумышленников следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.