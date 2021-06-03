В Новосибирске сократят административный аппарат в учреждениях социальной сферы

В Новосибирске 14 социальных учреждений объединят в три. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

В Новосибирске 14 социальных учреждений объединят в три. Реорганизация позволит экономить ежегодно до 100 миллионов рублей.

Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

В итоге после реформы появятся центр по работе с пожилыми гражданами и инвалидами, центр по работе с семьей и детьми и городской комплексный центр социального обслуживания населения.

— Это позволит эффективнее использовать базу и ресурс. Таким образом, мы сможем улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Новая модель предполагает сокращение на 35 % административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сократится, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра Новосибирска, те, помещения, которые сейчас занимает административный персонал, будут использовать для приема населения. Кроме того, реорганизация позволит расширить перечень услуг.

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