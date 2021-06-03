В Новосибирске сократят административный аппарат в учреждениях социальной сферы

В Новосибирске 14 социальных учреждений объединят в три. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска
В Новосибирске 14 социальных учреждений объединят в три. Реорганизация позволит экономить ежегодно до 100 миллионов рублей.
Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
В итоге после реформы появятся центр по работе с пожилыми гражданами и инвалидами, центр по работе с семьей и детьми и городской комплексный центр социального обслуживания населения.
— Это позволит эффективнее использовать базу и ресурс. Таким образом, мы сможем улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Новая модель предполагает сокращение на 35 % административного, технического и хозяйственного аппарата. При этом число работников, которые занимаются обслуживанием населения, не сократится, — отметил мэр Анатолий Локоть.
По словам мэра Новосибирска, те, помещения, которые сейчас занимает административный персонал, будут использовать для приема населения. Кроме того, реорганизация позволит расширить перечень услуг.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер