Пробки в Новосибирске на вечер 3 июня 2021 года: затор образовался на улице Большая

Пробки на дорогах достигли 5 баллов. Фото: Андрей КАРА

Пробки в Новосибирске на вечер 3 июня 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На левом берегу сложно проехать по улице Большая в сторону Колыванского кольца. Пробка начинается от остановки «Большая» и до остановки «Парники». Так же заторы образовались на проезде Энергетиков, улице Станционной, Бетонном переезде.

На правом берегу пробки сковали улицу Фабричная до самой станции метро «Речной вокзал». Водителям сложно доехать по улице Восход до Октябрьского моста. Небольшие заторы еще образовались на улице Добролюбова, Гурьевская и Военная.

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