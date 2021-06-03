В Новосибирске откроют современный детский сад на 265 мест

В Октябрьском районе Новосибирска откроют новый детский сад. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

Хорошая новость для родителей и малышей. В Октябрьском районе Новосибирска на улице 9 Ноября в этом году откроют новый детский сад. В него смогут пойти 265 ребятишек.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, для того, чтобы появилось новое здание дошкольного учреждения, пришлось снести старое. Оно уже не отвечало современным требованиям: было возведено из силикатного кирпича по устаревшим технологиям.

На первом этаже разместили ясельные группы, у каждой — свой выход на игровую площадку. Также на первом этаже разместили пищеблок, кабинет медика, логопеда и пост охраны.

Новый садик вместит в себя два раза больше ребятишек, чем раньше. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

На втором этаже разместят младших дошкольников, а на третьем этаже будут находиться ребята постарше.

— Новый детский сад вместит в два раза больше ребят, чем раньше. Это сгладит проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях, которая есть в этом районе города, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новое здания детского садика уже почти готово. Уже выполнена отделка третьего этажа. Сейчас внутренние работы идут на первом и втором этажах. Также в ближайшее время будет благоустроена территория дошкольного учреждения.

Строительство детского сада ведется в рамках национального проекта «Демография». Стоимость всего объекта — около 270 миллионов рублей.

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