ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть

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Всего по итогам года продажи жилищных кредитов в России могут превысить 5,4 трлн рублей, увеличившись примерно на четверть. ВТБ планирует увеличить выдачи в пределах 30% - до 1,2 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ.

«Мы убеждены, что в текущем виде программа государственной поддержки завершает свое действие и будет модернизирована. На наш взгляд, основное внимание будет уделено точечной, адресной поддержке регионов. Комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства. Со своей стороны, после 1 июля мы готовы разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками», – комментирует Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, действия регулятора по увеличению ключевой ставки в настоящее время формирует тренд на повышение кредитных ставок, который произойдет на рынке в ближайшее время. Особенно это будет выраженно в момент отмены программы господдержки, поэтому клиентам стоит уже сейчас оценивать, что происходит на рынке недвижимости.

Одним из основных проектов ВТБ на рынке ипотеки во втором полугодии станет реализация программы для индивидуального жилищного строительства. На первом этапе кредиты будут выдаваться на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованных банком застройщиков по всей России.