Более 40 тысяч многодетных новосибирских семей получили областной семейный капитал. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Областной семейный капитал — одна из мер соцподдержки, доступных для многодетных семей Новосибирской области. Размер выплаты составляет 112 378,24 рублей. Получить капитал могут семьи через полтора года со дня рождения или усыновления третьего ребенка.

— Данная мера поддержки действует на территории Новосибирской области с 2012 года. С 2019 года ее включили в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Она реализуется министерством министерства труда и социального развития Новосибирской области. На сегодняшний день сертификат получили уже 40 149 многодетных семей региона. Распорядились средствами 27 690 родителей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Направить такую выплату многодетные сибиряки могут на улучшение жилищных условий, покупку машины или сельхозтехники. Кроме того, деньгами можно оплатить обучение для ребенка или социальную адаптацию детям с ограниченными возможностями. А еще с помощью семейного капитала можно сформировать накопительную часть трудовой пенсии.

В правительстве уточнили, для того, чтобы оформить меру поддержки, нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

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