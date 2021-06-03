Ремонт, уборка, новоселье: что принес ипотечный бум новосибирцам

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МТС изучила, сколько новосибирцы тратят на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости. Исследование компания провела на основе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в регионе. Так, с начала 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риэлторов увеличились в 2,9 раза.

Кроме того, снижение ставок по ипотеке подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. К началу 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г.

Согласно аналитике, новосибирцы увеличили расходы на услуги клининговых фирм – в 2,4 раза, и на услуги компаний, занимающихся ремонтом, – на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Как сообщил в своем аккаунте Facebook директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук, в основном сейчас люди переориентировались на ремонт, покупку стройматериалов, также на услуги клининговых компаний.

- Новосибирцы и жители области с начала этого года повально одержимы обустройством комфорта в своих домах. С января в разы выросло число платежей за услуги риелторов - в 2,9 раза, за услуги клининга мы платили в 2,4 раза чаще. Компании, занимающиеся ремонтом, показали рост популярности в 1,5 раза, - отметил Александр.

Тенденция совпала с уже традиционной порой ремонтов: конец весны-начало лета. Однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже с января.

Покупка нового жилья подстегнула в Новосибирском регионе спрос на бытовые товары. С января по май наибольший прирост транзакций за год в торговых точках региона наблюдался на крупную бытовую технику (плиты, холодильники, стиральные машины) – 90%, обои, краски – 85%, и стройматериалы – 74%. Также значительно вырос спрос на мебель – 53% и на товары для дома – 49%.

Все это за год стало дороже. Средний чек во всех рассматриваемых категориях товаров увеличился более чем на 10%. При этом в 2020 году цены на всю бытовую технику были ниже, чем в 2019.