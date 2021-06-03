В Новосибирске от коронавируса умер 94-летний пенсионер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 июня, стало известно, что от коронавируса умерли еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности о новых жертвах COVID-19 опубликовал областной оперштаб.

— Скончались еще пять сибиряков с ранее подтвержденным коронавирусом. Среди них — мужчины в возрасте 68 лет, 70 лет, 94 года, а также женщины в возрасте 69 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 894 человека, — говорится в официальном сообщении.

Также известно, на сегодняшний день в реанимации находятся 61 человек. Из них — 6 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 75 жителей Новосибирской области. Так, с начала пандемии опасный диагноз выявили уже у 43 571 человека, среди них — 2743 ребенка. Из хороших новостей — с начала вспышки уже 39 463 сибиряка побороли недуг.

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