Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии на выборах в Госдуму

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Список будет утвержден уже на Съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», - сказал Александр Карелин.

С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам - по этой ссылке.

Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количество людей, которые захотели принять в нем участие - 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это сильно превосходит показатели 2016 года.

«Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», - подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

Самая большая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.

«Во-первых, хотел бы отметить высокий интерес жителей Новосибирской области к партийному мероприятию «Единой России». В нём приняли участие более 100 тысяч человек - это фактически 5% от всего количества избирателей в регионе. Во-вторых, была высокая активность со стороны участников предварительного голосования – зарегистрировано 118 кандидатов. Процедура прошла организованно, качественно, без юридических и технических накладок, замечаний. Для партии ценность предварительного голосования двойная. Первое - это возможность отобрать самых достойных, самых поддерживаемых кандидатов, что и произошло. Если на некоторых округах фаворитов можно было предсказать заранее, то на округе №137 была абсолютно конкурентная борьба и в итоге набрал больше голосов тот кандидат, который на старте был неизвестен. И второе – это посмотреть на качество партийной организации в местных отделениях, и здесь есть поводы для аналитики нашими коллегами на местах: почему по результатам голосованиях на некоторых территориях кандидаты получили достойную поддержку, а на других партия могла бы получить большее количество голосов. В любом случае, из этого можно сделать выводы перед большой избирательной кампанией в Госдуму. Времени у нас для этого достаточно», - прокомментировал итоги предварительного голосования секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место - фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены - к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) претендентов - беспартийные. Примерно треть кандидатов - волонтеры и общественники.

При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования Единой России поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 - на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.

«Не все мотивированы, сразу признаюсь. Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал -16- 17 часов», - сказал Александр Карелин.

На рассмотрении остается одна жалоба, подчеркнул Александр Карелин.

«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До Съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад Председателю партии Дмитрию Медведеву», - отметил руководитель федерального оргкомитета.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них - действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.