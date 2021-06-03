Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Ранее тариф был доступен лишь в нескольких регионах страны, а с 1 июня предложение действует на всей территории присутствия Tele2. Новые пользователи тарифа получат 2021 Гб трафика.

«Везде онлайн» – это уникальный тариф с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Он ориентирован на активных пользователей стриминговой платформы с высокой потребностью в дата-трафике. Tele2 масштабирует тариф на всю Россию и начисляет новым клиентам объемный пакет трафика.

Новым клиентам, которые выбрали тариф «Везде онлайн» с 1 июня по 15 июля 2021 года, оператор предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Новый тариф «Везде онлайн» уже показал свою популярность после пилотного запуска в части регионов страны. В июне мы расширяем географию действия тарифного предложения, чтобы еще больше наших абонентов могли смотреть фильмы, сериалы и ТВ-программы и трансляции спортивных событий вместе с Tele2.

Узнать подробности предложения «Везде онлайн» можно в личном кабинете, в салонах связи и на сайте оператора.