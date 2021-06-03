Более 111 тысяч сибиряков выбрали, какие общественные пространства благоустроят в Новосибирской области в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области закончилось голосование, в котором сибиряки выбирали, какие общественные пространства нужно улучшить в регионе. Как отметили в областном правительстве, благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Известно, в голосовании приняли участие 111 563 жителей Новосибирской области. Наибольшую активность проявили жители Бердска. Почти 8700 человек проголосовали за дизайн-проекты по благоустройству общественного пространства у школы № 11. Также активностью отличились жители Карасука, Куйбышева, Тогучина, Черепаново, Искитима и Коченево. В этих городах проголосовали свыше 5 тысяч человек.

Больше всего голосов сибиряков получило место отдыха за по улице Щорса в Карасуке. За благоустройство этого объекта свои голоса отдали 6499 человек. В тройку лидеров также попали: парк на улице Тельмана в Черепаново и благоустройство пешеходной зоны улиц Садовая и Островского в Тогучине.

В правительстве уточнили, голосование прошло на территории 28 муниципалитетов Новосибирской области. Победившие проекты благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» под контролем Правительства Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.