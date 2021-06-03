Под Новосибирском загорелся двухэтажный барак: это попало на видео

Под Новосибирском загорелся двухэтажный барак. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 3 июня, в городе Болотное вспыхнул деревянный барак. Очевидцы сняли возгорание на видео и опубликовали в соцсети.

— Частный дом загорелся на улице Горького. Информация о происшествии уточняется, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Типичное Болотное».

На кадрах к посту видно, что пламя полностью охватило здание. За крупным пожаром наблюдали очевидцы. Они вызвали огнеборцев.

— Пожарные прибыли на место ЧП в 08:25. Открытый огонь удалось ликвидировать уже в 08:34. В бревенчатом двухэтажном здании обрушилась кровля, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, в результате возгорания никто не пострадал. Известно, барак, который вспыхнул, давно расселили — внутри никого не было.

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