В Новосибирске на улице нашли раненого мужчину: на него напали неизвестные. Фото: "АСТ-54".

В ночь на четверг, 3 июня, на левом берегу Новосибирска произошло ЧП. Там, на перекрестке улиц Ватутина и Котовского, прохожие заметили лежащего на земле мужчину: он был ранен. Информация об этом появилась в соцсети.

— Неизвестные выстрелили в спину мужчине, который остался лежать на проезжей части. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики, а поиском двоих нападавших занялись полицейские, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Однако в пресс-службе регионального МВД корреспонденту КП-Новосибирск информацию о выстреле опровергли.

— Стрельбы не было — это фейк. У мужчины колото-резаная рана. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказали помощь, — уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, по факту инцидента полицейские проводят проверку — устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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