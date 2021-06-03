Пробки в Новосибирске на утро 3 июня 2021 года: затор на улице Троллейной

Пробки 3 июня утром в Новосибирске составили 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 июня 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Также сложно проехать по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на Порт-Артурской, Станционной и Ватутина. Затруднено движение по улицам Блюхера, Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев. В пробках стоят водители на площади Труда, площади Райсовета и Планировочной улице. Также сложно проехать по площади Лыщинского в сторону Октябрьского моста.

На правобережье затор образовался на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на Сакко и Ванцетти, Кирова, Добролюбова и Никитина. Движение по улице Восход также затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 3 июня, составил 6 баллов.

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