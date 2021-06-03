В Новосибирских школах и вузах прошли антитеррористические учения. Фото: УФСБ по НСО.

В школах и вузах Новосибирской области прошли тренировки по пресечению нападений террористов. Их провели силовики. Об учениях рассказали в пресс-службе региональной УФСБ накануне, 2 июня.

— Готовность сил проверили на территории всех муниципальных образований области. В учениях помимо сотрудников ФСБ участвовали представители администрации и учебных заведений. На тренировках смоделировали ситуации террористической направленности. В процессе учений на практики проверили, как взаимодействуют оперативные службы и органы местной власти, — уточнили в ведомстве.

После тренировок оперативный штаб антитеррористического комитета принял дополнительные меры, которые повысят защищенность учебных заведений.

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