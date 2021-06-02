«Успели! Он уже ослаб»: новосибирцы спасли 79-летнего мужчину, потерявшегося в лесу

Поисковики спасли пенсионера, потерявшегося в лесу. Фото: предоставлено Алесей Яблонских

В Тогучинском районе Новосибирской области волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» спасли 79-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу в . Мужчина утром, 2 июня, ушел из дома и не вернулся. Поисковики вовремя успели обнаружить пенсионера: счет буквально шел на минуты.

— Пенсионер два года не был на даче. В последние полгода у него ухудшилось самочувствие, родные замечали, что у дедушки начались проблемы с памятью, он стал плохо ориентироваться в пространстве. Хотел вчера пойти в лес, но родные отговорили, ведь на улице была сильно жарко. Такую погоду мужчина плохо переносил. А утром он позавтракал и тихонечко в лес ушел, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтеры весь день прочесывали лес в поисках пожилого мужчины и не теряли надежды его найти. Фото: предоставлено Алесей Яблонских

Волонтеры весь день прочесывали лес и не теряли надежду найти пожилого мужчину.

— Одна из поисковых групп осматривала железнодорожные пути. Поисковики шли по насыпи, освещая себе дорогу, а также траву и кусты под насыпью. Так они увидели, что внизу лежит человек. Это был наш пропавший мужчина. Он не откликался. Очень тихо говорил. Абсолютно не помнит, что с ним произошло. До штаба, полкилометра, поисковики его несли на руках, а там передали врачам. Его госпитализировали в больницу, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

Со слов руководителя поискового отряда "Лиза Алерт", вполне возможно, что есть переохлаждение от ночевки в лесу, которое сочетается с тепловым ударом, так как днем было очень жарко. Такой перепад температур не очень хорошо сказался на его самочувствии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.