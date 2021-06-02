Юрист рассказала, чем рискует покупатель, который берет квартиру в новостройке по переуступке прав

Эксперт рассказала о главном недостатке покупки квартиры в новостройке по переуступке прав. Фото: Иван Макеев

Покупка жилья в строящемся доме называется переуступкой прав требования или договором цессии. Эксперт рассказала, чем рискует покупатель в такой ситуации. По словам адвоката Ольги Сулим, до того как дом сдадут квартиры как таковой нет — продавец и покупатель обмениваются правом собственности пока еще на несуществующий объект, рассказала изданию NEWS.ru эксперт.

— Главный недостаток такой сделки — покупатель приобретает не только права, но и обязанности. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику, — отметила адвокат.

Поэтому важно покупать квартиру в новостройке у проверенного застройщика, внимательно изучить все документы.

Тем не менее, у такой сделки есть и плюсы. Такая недвижимость обходится дешевле, разница в стоимости может доходить до 20%. А еще это возможность купить квартиру с лучшим расположением в доме.

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