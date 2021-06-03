Погода в Новосибирске на 3 июня 2021 года: сибирякам придется доставать зонтики

В городе ожидается небольшой дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 3 июня 2021 года будет дождливой и пасмурной. Не смотря на это столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов.

— К вечеру столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет облачно, но без дождя. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса, а к вечеру похолодает до +12 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-746 миллиметров ртутного столба.

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