Пожарные с автолестницы потушили огонь на балконе высотки. Фото: стоп-кадр

В среду, 2 июня, в девятиэтажном доме на улице Курчатова загорелся балкон на пятом этаже. В огне полыхали домашние вещи. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что владельцев квартиры дома не было. Спасателям пришлось тушить огонь с автолестницы.

— Сообщение о возгорании поступило в 16.30. На момент прибытия пожарных горела оконная рама балкона. Квартира была закрыта. Спасатели при помощи автолестницы попали на балкон и потушили оконную раму, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что пострадавших на пожаре нет. Жильцы дома эвакуировались на время тушения пожара самостоятельно.

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