«Не надо плодить иждивенчество»: многодетного новосибирца возмутила идея отцовского капитала

Сибиряка возмутила идея отцовского капитала. Фото: предоставлено Андреем Андреевым
Новосибирский общественник и отец семерых детей Андрей Андреев прокомментировал идею выдавать отцовский капитал за третьего ребенка в размере 639 тысячи рублей. Это инициатива принадлежит председателю комиссии Общественной палаты России по демографии Сергею Рыбальченко.
— Это просто популизм, пиар. Многодетные — тема модная. И придумывать «капиталы» можно сколько угодно — «бабушкин капитал», «дедушкин капитал». Это не решит проблему, — прокомментировал ЧС-ИНФО Андрей Андреев. — Нужно возвращаться к традиционным семейным ценностям, то есть к семейному бизнесу. А для этого необходимо создавать удобные условия в виде налоговых льгот, скидок на аренду. Поощрять труд, а не плодить иждивенчество. Поддерживать семью, давать ей мотивацию становиться еще крепче.
Идея ввести отцовский капитал сейчас активно обсуждается экспертами по всей стране.
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