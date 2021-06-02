В Новосибирске главные дороги на левом берегу отремонтируют летом 2021 года

Улица Петухова преобразится. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Новосибирские водители могут порадоваться: этим летом там приведут в порядок главные дороги. Сейчас уже выполнена половина работ на улице Петухова: там дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью 4100 метров. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 31 объект. На 16 уже начаты работы. Улица Петухова – один из объектов БКД. Вся улица – от Хилокского кольца до Советского шоссе – имеет протяжённость больше 6 км. Несколько лет назад был отремонтирован двухкилометровый участок дороги – от Кировского кольца до Советского шоссе. А в этом году мы приступили к ремонту участка от площади им. Кирова до ул. Хилокской протяжённостью 4100 м. Таким образом, за лето мы приведём в нормативное состояние всю улицу Петухова. Также в этом году будут отремонтированы и прилегающие к ней магистрали – ул. Сибиряков-Гвардейцев и Хилокская, – отметил глава города.

Сейчас на Петухова уже завершается ремонт тротуаров: бортовые дорожные камни заменят в течение 3-4 недель. Кроме того, там прочищают ливневку: конструкции колодцев очищаются и заполняются специальным составом, чугунные люки устанавливаются в уровень с дорожным покрытием. Затем там нанесут дорожную разметку и установят пешеходные ограждения. Все работы подрядчик планирует закончить на месяц раньше срока – к началу августа.

И это – еще не весь запланированный ремонт на левом берегу:

- Улицу Хилокскую в этом году тоже отремонтируем. Там уже на 80 % выполнены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту тротуаров и укладке верхнего слоя покрытия. С другой стороны улицы Петухова – улица Сибиряков-Гвардейцев: участок от площади им. Кирова до площади Сибиряков-Гвардейцев. Здесь также будет выполнен комплексный ремонт. В результате большая часть магистральных дорог Кировского района будет приведена в нормативное состояние, – рассказал начальник отдела строительного контроля МКУ «УДС» Владислав Кондратьев.

Важный момент: одновременно с ремонтом улицы Сибиряков-Гвардейцев будут ремонтировать и аварийные участки трамвайных путей.