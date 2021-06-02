В Новосибирске от коронавируса скончались 5 человек за сутки: самому старшему из них было 84 года

В Новосибирске 5 человек умерли от коронавируса за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 2 июня, стало известно о том, что еще пять человек скончались от коронавируса в Новосибирске за последние сутки. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчины в возрасте 54 лет, 61 года, 72 лет, 80 лет и женщина в возрасте 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 889 человек, уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировано 58 человек, 8 из них подключены к аппарату ИВЛ. Они не могут сами дышать.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 79 человек, выздоровели — 86 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 43 496 человек, в том числе 2 734 ребенка, выздоровели 39 379 пациентов.

В Новосибирске продлили масочный режим. В защитной маске необходимо быть в местах массового скопления людей: общественный транспорт, магазины и так далее. Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения мест с большим количеством людей. Мера будет действовать до конца июня.

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