Новый статус для Заельцовского бора позволит обеспечить его охрану

Бор - любимое место горожан. Фото: Влад КОМЯКОВ

Работы по установлению природоохранного статуса Заельцовского бора пройдут с учетом интересов природопользователей. Об этом прошедшей пресс-конференции расскали заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

Напомним, работы по установлению особого режима в Заельцовском бору ведутся под контролем Правительства региона в соответствии с принятыми в феврале 2021 года поправками в областной закон «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области». Именно благодаря этим изменениям был установлен новый вид особо охраняемых природных территорий – лесные парки. Именно этот статус и получит Заельцовский бор.

- Это необходимо, в первую очередь, для обеспечения охраны территории бора от застройки и уничтожения лесных насаждений, – отметил Евгений Лещенко. – Важно сохранить в таком мегаполисе как Новосибирск нетронутые зеленые зоны, «зеленые легкие» города. Вместе с тем, данное решение не должно нарушать прав граждан, которые проживают на данной территории, имеют постройки и связаны с не».

В настоящее время работы по установлению нового режима для Заельцовского бора находятся на подготовительном этапе.

- Предварительно мы с коллегами из минприроды региона выделяем в Заельцовском бору несколько видов зон, которые имеют особенности правового режима: территории жилой застрой и зона СНТ, рекреационные объекты – Заельцовский парк, база «Локомотив», детская железная дорога, санатории и база отдыха, кладбище, территория дендропарка, зоопарка, территории религиозных объектов, зона городских лесов и зона лесного фонда. Список, возможно, будет корректироваться», – прокомментировал Евгений Лещенко.

Далее будет подготовлено положение по бору с установленными зонами, для каждой из которых будет определен отдельный режим и разрешенные виды природопользования.

Как прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко, проект положения о лесном парке Заельцовский бор будет представлен для обсуждения и пройдет процедуру оценки регулирующего воздействия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

84 объекта на территории Новосибирской области имеют статус особо охраняемых территорий с установленным правовым режимом

4 из них – федерального, 78 – регионального и 2 – местного значения.

Более 1,7 - общая площадь особо охраняемых природных территорий в регионе