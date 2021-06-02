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Происшествия2 июня 2021 12:37

Новосибирские водолазы достали из Оби умершего мужчину

Причина смерти сибиряка устанавливается
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирские водолазы достали из Оби умершего мужчину

Новосибирские водолазы достали из Оби умершего мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские водолазы обнаружили в Оби тело мужчины. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, Юрий Карпов.

— Умершего нашли в затоне реки накануне, 1 июня: его достали. Причины происшествия с ним уточняются. Специалистам предстоит установить, что случилось с мужчиной, причину его смерти, — рассказал представитель МЧС.

Юрий Карпов отметил, в прошлом году за купальный период погибли 15 человек. По его словам, обстановка в 2021 году пока спокойная.

Напомним, официально купальный сезон в Новосибирске еще не открыт. Сибирякам, которые купаются в запрещенных местах, грозят штрафы.

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