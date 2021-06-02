Пробки в Новосибирске на вечер 2 июня 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Пробка парализовала движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 2 июня 2021 года осложнили проезд по Октябрьскому мосту. Там трудно проехать в сторону левого берега. Об этом сообщает «2ГИС».

Также на левом берегу затор образовался на улице Ватутина в районе площади Карла Маркса.

Кроме того, в пробке стоят автомобилисты на улице Новогодней. Там трудно проехать от улицы Ватутина до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу сломался светофор на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. Также затор образовался на улице Фабричной в районе площади инженера Будагова. Кроме того, трудно проехать по улице Залесского от Даргомыжского до Дуси Ковальчук.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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