Пробки в Новосибирске на вечер 2 июня 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Пробка парализовала движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 2 июня 2021 года осложнили проезд по Октябрьскому мосту. Там трудно проехать в сторону левого берега. Об этом сообщает «2ГИС».
Также на левом берегу затор образовался на улице Ватутина в районе площади Карла Маркса.
Кроме того, в пробке стоят автомобилисты на улице Новогодней. Там трудно проехать от улицы Ватутина до улицы Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу сломался светофор на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. Также затор образовался на улице Фабричной в районе площади инженера Будагова. Кроме того, трудно проехать по улице Залесского от Даргомыжского до Дуси Ковальчук.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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