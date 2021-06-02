В День защиты детей охрану вызвали в дом престарелых

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

1 июня в 11.13 сигнал тревоги в дежурную часть агентства поступил из дома престарелых, расположенного на улице Левитана в Дзержинском районе Новосибирска.

Прибывшим на вызов «гвардейцам» работники учреждения рассказали, что приехала дальняя родственница одного из их подопечных. 40-летняя женщина изъявила желание забрать дедушку погостить на пару дней. Обычно подобные инициативы в приюте приветствуются и работники соцзаведения с радостью отпускают подшефных к родственникам, но не в этом случае: двоюродная племянница пенсионера явно находилась в состоянии алкогольного опьянения, что само по себе создавало угрозу пожилому человеку рядом с ней. Категорический протест против поездки выразила и официальный опекун постояльца, проинформированная о визите родственницы. Попечитель предположила, что именно опьянение и подвигло даму на проявление внезапно нахлынувших родственных чувств.

Бойцы ГБР ГВАРДИИ, разобравшись в ситуации, разъяснили нетрезвой посетительнице причину отказа и сопроводили женщину к выходу. Громко возмущаясь, нарушительница порядка покинула дом престарелых.