Делегация «Сибирского соглашения» успешно прошла тестирование на ковид для доступа на ПМЭФ

В Петербурге начинается международный экономический форум. Десять регионов Сибири будут работать на едином стенде. Фото предоставлено пресс-службой Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Санкт-Петербурге начинается экономический форум, который в интернете уже окрестили крупнейшим международным очным мероприятием с начала пандемии.

В прошлом году ежегодный Петербургский международный экономический форум отменили именно из-за угрозы распространения инфекции. В этом году мероприятие состоится, но его организаторы максимально требовательно подошли к проверке здоровья участников.

По обязательному требованию устроителей, будущие участники заранее информируют о наличии, или отсутствии антител к коронавирусу, а также сдают ПЦР-тест. Только в случае отрицательного результата у них активируются бейджи, дающие право на посещение форума.

В числе участников мероприятия — делегация Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Под эгидой этой организации на едином стенде будут представлены десять регионов Сибири. Сотрудники МАСС успешно прошли тестирование и допущены к участию.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.

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