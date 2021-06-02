Новосибирец выпал из окна пятиэтажки и погиб. Фото: "АСТ-54".

В среду, 2 июня, в Калининском районе Новосибирска произошло ЧП. Там, под окнами пятиэтажки на улице Новоуральской 13/4, очевидцы заметили тело мужчины. По словам свидетелей, сибиряк выпал из окна. Информация о происшествии появилась в соцсети.

— Пострадавший вывалился из квартиры на одном из верхних этажей. На месте работает полиция и «скорая» помощь, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Как рассказала КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова, мужчина погиб.

— Смерть наступила на месте до прибытия бригады медицинской помощи, — уточнила врач.

Как сообщают очевидцы, в настоящий момент тело сибиряка накрыли. Что стало причиной случившегося, предстоит установить специалистам: на месте работают следователи. Информация о ЧП уточняется.

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