Новосибирец выпал из окна пятиэтажки и погиб. Фото: "АСТ-54".
В среду, 2 июня, в Калининском районе Новосибирска произошло ЧП. Там, под окнами пятиэтажки на улице Новоуральской 13/4, очевидцы заметили тело мужчины. По словам свидетелей, сибиряк выпал из окна. Информация о происшествии появилась в соцсети.
— Пострадавший вывалился из квартиры на одном из верхних этажей. На месте работает полиция и «скорая» помощь, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Как рассказала КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова, мужчина погиб.
— Смерть наступила на месте до прибытия бригады медицинской помощи, — уточнила врач.
Как сообщают очевидцы, в настоящий момент тело сибиряка накрыли. Что стало причиной случившегося, предстоит установить специалистам: на месте работают следователи. Информация о ЧП уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер