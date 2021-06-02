Поисковики ищут в Новосибирске родных красноармейца, погибшего в 1942 году в бою под Липецком

Сибиряк погиб в боях 1942 года. Фото: из группы "Поисковое движение России" "ВКонтакте"

Новосибирец Павел Шильцов отправился на фронт и пропал без вести в июле 1942 года. Спустя 78 лет поисковики из клуба «Неунываки» нашли солдатский медальон сибиряка в селе Набережное Липецкой области.

В лаборатории «Солдатский медальон» установили, что 24-летний Павел Шильцов погиб в бою. На тот момент младший сержант Шильцов являлся командиром минометного расчета.

— В медальоне указано место проживания — разъезд Кошкуль Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области. Отец погибшего воина — Михаил Шильцов. Сейчас мы ищем родственников солдата, — сообщили в сообществе «Поисковое движение России».

Уважаемые читатели! Волонтеры «Поискового движения России» просят родственников погибшего красноармейца связаться с ними по телефону (499) 236-01-38 или написать на почту pressa-poisk@yandex.ru

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