Суд оштрафовал сибиряка на 100 тысяч рублей за проведение экскурсий на поврежденном самолете. Фото: УТ МВД по СФО.

В Новосибирске директор спортивно-туристического клуба проводил воздушные экскурсии на территории аэропорта «Северный». Выяснилось, развлечения проходили с множеством нарушений. Незаконную деятельность руководителя пресекли транспортные полицейские. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО в среду, 2 июня.

— У компании, проводившей полеты над Новосибирском, не было лицензии, а также отсутствовали достоверные сведения о времени эксплуатации воздушного судна и его техническом обслуживании. При этом самолет, на котором летали туристы, был с явными дефектами: множественными трещинами на крыльях, шасси и капоте двигателя. Кроме того, на нем виднелись следы подтеков топлива. Полеты, которые явно угрожали жизни сибиряков, проводились на протяжении шести месяцев, — уточнили в ведомстве.

После того, как нарушения выявили, в отношении руководителя спортивного клуба возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Дело рассмотрел Заельцовский районный суд. Там организатора опасных развлечений признали виновным и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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