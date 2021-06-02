Трое мужчин устроили дебош в самолете «Петропавловск-Камчатский — Новосибирск»

Трое мужчин устроил дебош в самолете «Петропавловск-Камчатский — Новосибирск». Фото: Виктория МИНАЕВА

Трое мужчин не смогли улететь в Новосибирск из Петропавловск-Камчатского. Они сели в самолет в пьяном состоянии и принялись хулиганить. Из-за этого компанию дебоширов пришлось снять с рейса. Об инциденте рассказали в пресс-службе УТ МВД по ДФО во вторник, 2 июня.

— Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и доставили в полицию 33 и 38-летнего жителей Челябинской области, а также 47-летнего жителя Свердловской области. Решение отстранить их от полета принял командир самолета. Мужчинам провели медицинское освидетельствование, которое показало — все трое пьяны, — уточнили в ведомстве.

Транспортные полицейские составили в отношении дебоширов административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь всем троим придется заплатить штрафы за неподобающее поведение.

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