В Новосибирске 2 июня ожидается повышенный уровень пыли в воздухе. Фото: Евгений КОЧКИН

В среду, 2 июня, в воздухе Новосибирска будет превышена концентрация пыли. Такая информация опубликована на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Метеоусловия поспособствуют накоплению вредных примесей в воздухе. При этом общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли в воздухе, — говорится в сообщении синоптиков.

По данным сайта мониторинга качества атмосферы Airvoice, сейчас уровень загрязнения воздуха равен 4 баллам из 10 возможных. Однако в течение дня ситуация усугубится.

— Обычный день: ни хорошо и ни плохо. При этом ожидается ухудшение качества воздуха, — предупредили эксперты.

Синоптики напомнили, во вторник, 2 июня, в Новосибирске будет преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. Известно также, порывы юго-восточного ветра составят местами до 14 метров в секунду. Кроме того, в регионе сохранится пожароопасность высокого, 4 класса. В некоторых районах области отметка достигнет чрезвычайно высокого, 5 класса.

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