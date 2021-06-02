Педагог из Академгородка стал призером соревнований по запуску комнатных самолетов

Преподаватель из Академгородка стал призером по запуску комнатных самолетов. Фото: стоп-кадр.

Преподаватель и руководитель кружка авиамоделизма Клуба юных техников из Академгородка занял призовое место на чемпионате России по авиамодельному спорту. Соревнования прошли в середине мая в Йошкар-Оле. Об этом сообщает портал «Навигатор».

Участниками состязаний стали конструкторы разных возрастов: от 10 до 60 лет. Они приехали на соревнования из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Марий и Новосибирска. Сибиряк, Владимир Мальцев, взял второе место в категории комнатных моделей F-1D.

Известно, вес летательного аппарата предельно мал — всего 1,2 граммов, а с учетом мотора не должен превышать 2-х граммов. Размах крыльев также невелик — 550 миллиметров. Из-за таких особенностей соревнования для таких моделей проводят только в закрытых помещениях. Самолет двигается за счет резинового двигателя, а взлетает благодаря аэродинамическим силам, которые действуют на неподвижные части модели во время полета.

На соревнованиях обеспечили и специальные условия — высота потолка помещения составила 36 метров.

Победили те, чей самолет дольше всего продержался в воздухе. На сегодняшний день, официальный рекорд для комнатной модели — 22 минуты.

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