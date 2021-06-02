Пробки в Новосибирске на утро 2 июня 2021 года: затор на улице Станционной

Пробки на утро 2 июня в Новосибирске составили 6 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 2 июня 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Ватутина и Пархоменко. Движение затруднено по улицам Троллейная и Титова. Сложно проехать по улицам Забалуева и Крашенинникова. Затор наблюдается на Советском шоссе и улице Немировича-Данченко.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 2 июня, составил 6 баллов.
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