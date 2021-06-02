Пробки в Новосибирске на утро 2 июня 2021 года: затор на улице Станционной

Пробки на утро 2 июня в Новосибирске составили 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 2 июня 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Ватутина и Пархоменко. Движение затруднено по улицам Троллейная и Титова. Сложно проехать по улицам Забалуева и Крашенинникова. Затор наблюдается на Советском шоссе и улице Немировича-Данченко.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 2 июня, составил 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.