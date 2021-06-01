В Новосибирске иномарка сбила парня: его увезли на «скорой». Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 2 июня, в Заельцовском районе Новосибирска водитель иномарки KIA Rio сбил молодого человека. Кадры с места инцидента появились в соцсети.
— ДТП случилось поздно вечером у дома №8 на улице Залесского. Молодой человек, по словам очевидцев, переходил дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам свидетелей аварии, пострадавшего увезли на «скорой». Предварительно известно, что он получил травму ноги.
Свидетели сообщают, парень переходил дорогу вне пешеходного перехода. Фото: "АСТ-54".
Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация об инциденте уточняется.
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