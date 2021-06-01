В Новосибирске девятиклассницу изнасиловал парень, которого она плохо помнит. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 16-летняя школьница из Новосибирска. Девочка заявила, ее изнасиловал малознакомый парень. По словам девятиклассницы, она гуляла с ним по территории станции Крахаль ночью 31 мая. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Во время прогулки девушка потеряла сознание — по предварительной версии, спутник ударил ее по голове. Затем он воспользовался беспомощным состоянием школьницы и изнасиловал ее. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Молодой человек нигде не работает, ранее судим не был. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, — уточнил источник.

Известно, что сама пострадавшая характеризуется отрицательно. Девочка часто прогуливает школу, из-за чего уже оставалась на второй год. Также она часто сбегает из дома, периодически избивает мать и употребляет спиртное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.