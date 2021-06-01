В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами: на месте работали пожарные

В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.

Во вторник, 1 июня, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул микроавтобус «ГАЗель». Кадрами с места происшествия с КП-Новосибирск поделился очевидец.

— Загорелась примерно в 8 часов вечера. Никто не пострадал. Сейчас водитель ждет освидетельствование и эвакуатор. Причина пока не ясна, может быть неисправная проводка, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец Владислав Комов.

Очевидцы пытались потушить пламя огнетушителями. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.

Кадры с места происшествия также появились в соцсети. Судя по ним, новосибирцы пытались самостоятельно справиться с огнем.

— Израсходовали 14 огнетушителей, однако сами потушить микроавтобус не смогли. Лишь оперативно прибывшие пожарные, ликвидировали возгорание, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По информации ведомства, ЧП чудом обошлось без жертв — в момент возгорания в салоне находились пассажиры.

— Микроавтобус загорелся на Геодезической 13а. Вызов поступил В 20:24, а уже в 20:43 сотрудники МЧС ликвидировали пожар. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек, — рассказали изданию в ведомстве.

В момент возгорания в салоне были 10 человек. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.

По данным МЧС, огонь повредил моторный отсек маршрутки. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

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