В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами: на месте работали пожарные

В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.
Во вторник, 1 июня, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул микроавтобус «ГАЗель». Кадрами с места происшествия с КП-Новосибирск поделился очевидец.
— Загорелась примерно в 8 часов вечера. Никто не пострадал. Сейчас водитель ждет освидетельствование и эвакуатор. Причина пока не ясна, может быть неисправная проводка, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец Владислав Комов.
Очевидцы пытались потушить пламя огнетушителями. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.
Кадры с места происшествия также появились в соцсети. Судя по ним, новосибирцы пытались самостоятельно справиться с огнем.
— Израсходовали 14 огнетушителей, однако сами потушить микроавтобус не смогли. Лишь оперативно прибывшие пожарные, ликвидировали возгорание, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По информации ведомства, ЧП чудом обошлось без жертв — в момент возгорания в салоне находились пассажиры.
— Микроавтобус загорелся на Геодезической 13а. Вызов поступил В 20:24, а уже в 20:43 сотрудники МЧС ликвидировали пожар. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек, — рассказали изданию в ведомстве.
В момент возгорания в салоне были 10 человек. Фото: предоставлено Владиславом Комовым.
По данным МЧС, огонь повредил моторный отсек маршрутки. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
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