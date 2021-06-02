Погода в Новосибирске на 2 июня 2021 года: столбики термометров поднимутся до +30 градусов

На улице будет жарко. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 2 июня 2021 года будет жаркой, но ветреной. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.

— К вечеру столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +25...+29 градусов, а вечером составит +16...+20 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 745-746 миллиметров ртутного столба.

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