Мэр поздравил хоккеисток команды «Гризли-1», обыгравших соперниц из Москвы

Сибирячки стали лучшими а соревнованиях. Фото: https://vk.com/whliga

У новосибирских любителей спорта есть повод для гордости: женская хоккейная команда «Гризли-1» завоевалаа первое место на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига». Турнир проходил в Сочи с 11 по 15 мая, сибирячки одолели команду «Град-1». С победой спортсменок поздравил поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- То, что вы победили московскую команду в решающем матче, – это оглушительный успех. Мы вами гордимся, и хотим, чтобы о вашей победе знал весь город, чтобы вами гордились новосибирские спортсмены. Несмотря на то что это хоккей женский, любительский, он такой же жёсткий, напряжённый, как и мужской. Надеюсь, что в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею вы не будете уступать известным командам и покажете новые прекрасные результаты, – пожелал хоккеисткам мэр Анатолий Локоть.

К слову, в начале своего пути спортсменки занимались на открытой дворовой площадке. Мэрия поддержала их начинания, предоставив команде место для тренировок на стадионе «Локомотив».

В 2021 году на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига», который проходил в Сочи с 11 по 15 мая, «Гризли-1» сенсационно обыграли в финальном матче неизменного чемпиона фестиваля – команду «Град-1» и заняли первое место на пьедестале женского любительского хоккея России.